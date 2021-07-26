الحصادي مطلوب في بطولة السادات الدولية للشطرنج

الليبي يوسف الحصادي. (أرشيفية : إنترنت)

وجه رئيس الاتحاد المصري للشطرنج هشام الجندي، الدعوة إلى بطل ليبيا وأفريقيا يوسف عبدالباسط الحصادي، بشأن المشاركة في بطولة السادات الدولية السادسة للشطرنج، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.

وجاء في رسالة الدعوة: في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين الليبي والمصري للشطرنج، يسرنا دعوة اللاعب الدولي يوسف عبدالباسط الحصادي بطل ليبيا وأفريقيا في الشطرنج، للمشاركة في بطولة السادات الدولية التي ستقام بمحافظة المنوفية بداية من اليوم الإثنين 26 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل.

ومن جانبه شكر اللاعب الموهوب يوسف الحصادي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الأستاذ هشام الجندي، على هذه الدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في هذه البطولة الدولية، كما شكر الأخوة بشركة لبيانا بالمنطقة الشرقية على دعمهم وتشجيعهم وتحفيزهم، وتكفلهم بمصاريف المشاركة في هذه البطولة.

يذكر أن البطل يوسف عبدالباسط الحصادي من مواليد 2005 وتصنيفه الدولي 1958، ومن أبرز إنجازاته في لعبة الشطرنج، تتويجه ببطولة ليبيا 2014، وبرونزية العرب 2016، وبطولة الإسكندرية العامين 2016/2017، وبطولة الخياري بمصر 2016، وبطل أفريقيا 2017، وبطولة القاهرة للشطرنج السريع 2018، وبطولة آرينا المصرية العامين 2019/2020.