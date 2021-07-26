الإبقاء على قائمة «التريكي» في انتخابات الدراجات واستبعاد «المالطي»

منافسات الدراجات الليبية. (إنترنت)

أبقت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي للدراجات على القائمة التي يترأسها نورالدين التريكي، واستبعدت القائمة الثانية التي يترأسها شكري المالطي.

وأصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات قرار: استنادا على قرار لجنة الطعون رقم 2 وإلى ما انتهت إليه بشأن استبعاد القائمة موضوع الطعن المقدم من رئيس القائمة الأولى، عليه قررت لجنة الانتخابات وحسب البرنامج الزمني لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات اعتماد القائمة النهائية والمتمثلة في قائمة واحدة فقط، برئاسة نورالدين التريكي.

وضمت القائمة أيضا نائبه مرعي رمضان والأمين العام سمير العمراني وأمين الصندوق عزالدين النعاس، وعضوية كل من البهلول عيسي وعلي البدري وعادل السايح وأحمد العرفي وفديه أبوكاره.

يشار إلى أن انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات ستجرى بمدينة مصراتة في 29 من يوليو الجاري.