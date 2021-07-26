عدي حسونة.. ثاني ليبي يغادر أولمبياد طوكيو 2020

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 26 يوليو 2021, 12:39 مساء
السباح الليبي عدي حسونة. (إنترنت)

واصلت البعثة الليبية الإخفاق في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، حيث ودع السباح الليبي عدي حسونة، منافسات السباحة من الدور التمهيدي بعد أن احتل المركز السابع والأخير في سباق 200 متر سباحة حرة.

السباح الليبي عدي حسونة جاء سابعا بتوقيت 1:56:27، وحلّ في المركز الأول اليوناني ماركوس بتوقيت 1:49:16 وحلّ العربي الآخر اليمني مختار في المركز الرابع بتوقيت 1:49:97.

عدي قد أنهى الـ50 متر الأولى في الترتيب الثالث بزمن 25:79 ثانية، وفي الـ100 متر حافظ على الترتيب الثالث بزمن 53:69 ثانية، وفي الـ150 مترا في الترتيب السادس بزمن 1:23.50 دقيقة، وفي نهاية السباق حلّ عدي حسونة في الترتيب السابع والأخير بزمن 1:56.27 دقيقة.

ويأتي خروج عدي حسونة بعد ساعات قليلة من وداع الجداف الليبي حسين قنبور، منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن احتل المركز الخامس في التصفيات التمهيدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس: عربات الجيش تطوق مبنى البرلمان بعد إعلان تجميد أنشطته
دولى
الغنوشي يتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور
دولى
«سنتكوم»: واشنطن تواصل ضرباتها الجوية في أفغانستان إذا استمر هجوم «طالبان»
دولى
الفيضانات تغمر شوارع لندن مع توالي العواصف (فيديو)
دولى
حركة «النهضة» التونسية ترد على حرق واقتحام مقراتها
عربى
المتحورة «دلتا» تثير القلق على الاقتصاد الأميركي
اقتصاد
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح غدا لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 400 متر «سباحة حرة»