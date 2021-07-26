عدي حسونة.. ثاني ليبي يغادر أولمبياد طوكيو 2020

السباح الليبي عدي حسونة. (إنترنت)

واصلت البعثة الليبية الإخفاق في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، حيث ودع السباح الليبي عدي حسونة، منافسات السباحة من الدور التمهيدي بعد أن احتل المركز السابع والأخير في سباق 200 متر سباحة حرة.

السباح الليبي عدي حسونة جاء سابعا بتوقيت 1:56:27، وحلّ في المركز الأول اليوناني ماركوس بتوقيت 1:49:16 وحلّ العربي الآخر اليمني مختار في المركز الرابع بتوقيت 1:49:97.

عدي قد أنهى الـ50 متر الأولى في الترتيب الثالث بزمن 25:79 ثانية، وفي الـ100 متر حافظ على الترتيب الثالث بزمن 53:69 ثانية، وفي الـ150 مترا في الترتيب السادس بزمن 1:23.50 دقيقة، وفي نهاية السباق حلّ عدي حسونة في الترتيب السابع والأخير بزمن 1:56.27 دقيقة.

ويأتي خروج عدي حسونة بعد ساعات قليلة من وداع الجداف الليبي حسين قنبور، منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن احتل المركز الخامس في التصفيات التمهيدية.