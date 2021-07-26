اليوم.. 5 مباريات في الجولة الأخيرة للدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 26 يوليو 2021, 12:23 مساء
فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

تنطلق، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ22 والأخيرة من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات موزعة على الملاعب التالية:

على ملعب درنة سيجمع اللقاء دارنس وضيفه الأخضر، وكلف بمراقبتها المراقب إدريس حدوت، وعلى ملعب بنينا ببنغازي ستقام مباراتان، المباراة الأولى ستجمع التحدي مع الهلال بالمراقب أحمد البوعيشي، ويعقبها لقاء الأهلي بنغازي وضيفه خليج سرت، بالمراقب علي الضبيع.

وبملعب منطقة شهداء عبدالجليل، سيجمع اللقاء الشط والمدينة بالمراقب عوض الككلي، وبملعب طرابلس، رفيق يحل ضيفا على الأهلي طرابلس بالمراقب أحمد أبوشعالة.

وغد الثلاثاء سيكون الموعد مع المباريات التالية:

على ملعب أجدابيا يحل الصداقة ضيفا على التعاون بالمراقب جمال العريبي، وبملعب مدينة الأبيار نجوم أجدابيا يحل ضيفا على الأنوار بالمراقب فائز الجروشي.

ويلتقي فريق النصر نظيره شباب الجبل، على ملعب بنينا ببنغازي، وبملعب زليتن السويحلي يستضيف الاتحاد بالمراقب عبدالله أبوعصارة، وبملعب طرابلس المحلة يلتقي الوحدة بالمراقب مصطفى عيسي.

وتختتم الأربعاء منافسات الجولة الأخيرة بمباراتي الأولمبي مع الخمس بملعب الزاوية، بالمراقب محمد الأمين، وبملعب طرابلس أبوسليم يستضيف الاتحاد المصراتي بالمراقب صالح عمران.

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