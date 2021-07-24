«الاتحاد» يعزز صدارة المجموعة الثانية في الدوري على حساب «الأولمبي»

مباراة «الاتحاد» و«الأولمبي» في الدوري الليبي. (المركز الإعلامي)

حسم فريق «الاتحاد»، صدارة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وذلك على صعيد فرق المجموعة الثانية، بعدما فاز على ضيفه «الأولمبي» بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، بملعب شهداء طرابلس الدولي في الجولة 21 للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

بادر «الاتحاد» بالتسجيل بواسطة معاذ عيسى بضربة رأسية في الدقيقة 45، قبل أن يضيف يوسف كارة الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وأهدر اللاعب محمد زعبيه مهاجم فريق «الاتحاد»، ضربة جزاء في الدقيقة 57، تصدى لها محمد المندلسي حارس فريق «الأولمبي».

بهذه النتيجة رفع «الاتحاد» رصيده إلى 50 نقطة في صدارة المجموعة الثانية بفارق أربع نقاط عن «الأهلي طرابلس» صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولة عن نهاية منافسات دور المجموعات، في حين تجمد رصيد «الأولمبي» عند 30 نقطة في المركز الرابع.

فريق «الاتحاد» حسب الاتحاد الليبي لكرة القدم، سيلعب أولى مباريات الدور الرباعي في مدينة مصراتة، حيث يواجه «الأخضر» أو «الهلال» أو «الأهلي بنغازي»، بينما «الأهلي طرابلس» سيلعب مباراته الأولى في ضيافة «الأهلي بنغازي» في البيضاء أو «الأخضر» في بنينا.

وجاءت نتائج الأسبوع الـ21 كالتالي:

المجموعة الأولى:

التعاون × الأهلي بنغازي: (2-1).

الصداقة × دارنس: (1- صفر).

الأنوار × شباب الجبل: (4-2).

الأخضر × النصر: (1- صفر).

الهلال × نجوم أجدابيا: (3- صفر).

خليج سرت × التحدي: (1- صفر).

المجموعة الثانية:

رفيق × الوحدة: (2-1).

السويحلي × الشط: (2-1).

المدينة × أبوسليم: (3-2).

الاتحاد المصراتي × المحلة: (1-1).

الأهلي طرابلس × الخمس: (4 -صفر).

الاتحاد × الأولمبي: (2- صفر).