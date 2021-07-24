بـ3 خطوات.. نقلة نوعية منتظرة في الرياضة الليبية

اجتماع سابق لوزير الرياضة. (إنترنت)

استبشر الوسط الرياضي الليبي بالخطوات الأخيرة التي قامت بها وزارة الرياضة، التي كان كثير من المهتمين بالرياضة يطالبون بها طيلة السنوات السابقة.

وقامت وزارة الرياضة بثلاث خطوات مهمة ستعطي دفعة للرياضة الليبية، أولاها مسوَّدة قانون عام الرياضة، الذي يوشك على الانتهاء ليكون نقلة رياضية كبيرة بعد أشهر من إعداده وفي غياب قانون عام للرياضة.

والخطوة الثانية إعادة تنظيم الأندية وإيقاف الأندية غير الفاعلة من لجنة مختصة بدأت العمل الفعلي بها.

أما الخطوة الثالثة فهي البدء في لجنة تنظيم أكاديميات ومدارس الناشئين في كل الألعاب، ومنح التراخيص لهم في المستقبل وإعادة تنظيمهم بعد الفوضى في هذا المجال.