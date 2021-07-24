بـ3 خطوات.. نقلة نوعية منتظرة في الرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 24 يوليو 2021, 08:02 مساء
اجتماع سابق لوزير الرياضة. (إنترنت)

استبشر الوسط الرياضي الليبي بالخطوات الأخيرة التي قامت بها وزارة الرياضة، التي كان كثير من المهتمين بالرياضة يطالبون بها طيلة السنوات السابقة.

وقامت وزارة الرياضة بثلاث خطوات مهمة ستعطي دفعة للرياضة الليبية، أولاها مسوَّدة قانون عام الرياضة، الذي يوشك على الانتهاء ليكون نقلة رياضية كبيرة بعد أشهر من إعداده وفي غياب قانون عام للرياضة.

والخطوة الثانية إعادة تنظيم الأندية وإيقاف الأندية غير الفاعلة من لجنة مختصة بدأت العمل الفعلي بها.

أما الخطوة الثالثة فهي البدء في لجنة تنظيم أكاديميات ومدارس الناشئين في كل الألعاب، ومنح التراخيص لهم في المستقبل وإعادة تنظيمهم بعد الفوضى في هذا المجال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الاتحاد ضد الأولمبي في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
العراق يمنح لبنان مليون طن من زيت الوقود الثقيل مقابل «خدمات وسلع»
اقتصاد
«فيسبوك» تخصص مليار دولار للإنفاق على برامج مخصصة لمنتجي المحتوى
اقتصاد
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
أستراليا: تظاهرات رفضا لتدابير الإغلاق وصدامات مع الشرطة في سيدني
دولى
أولمبياد طوكيو: التونسي الجندوبي يصل إلى نهائي تايكواندو
رياضة عالمية
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: محادثات إخراج القوات الأجنبية من ليبيا تسير في ...
ليبيا
انتهاء مواجهة الأهلي طرابلس والخمس في الدوري الممتاز (فيديو)
رياضة محلية
«كورونا» يخطف «الطفل الكبير» يوسف الشريف أحد أبرز أدباء ليبيا وكتّابها
ليبيا
مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية تجد نفسها في عين العاصفة
دولى
وكالة «EMA» توافق على استخدام لقاح «موديرنا» لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ«كيا تيلورايد» 2023