قنبور يحل رابعا.. ويغادر منافسات التجديف بـ«أولمبياد طوكيو 2020»

الليبي حسين قنبور. (إنترنت)

أخفق الليبي حسين قنبور، في التأهل للمرحلة الثانية من منافسات سباق التجديف بأولمبياد طوكيو 2020، بعد أن حل اليوم السبت رابعًا في سباق 2000 متر، وبزمن 7.57.88 دقيقة، وبفارق زمني قدره 23.74 ثانية.

وتوج بسباق اليوم في هذه المجموعة أنتوقنيلي من موناكو، وجاء ثانيًا العراقي محمد الخفاجي، وثالثًا فلكس بوتوي من نيكاراغوا، ورابعًا حسين قنبور من ليبيا، وخامسًا فرانك ندري من ساحل العاج.

يشار إلى أن المتحصلين على الترتيبين الأول والثاني في المجموعات الثلاث تأهلوا للنهائيات، التي ستقام بمشاركة 24 جدافًا.

وأمس تأهل المتحصلون على التراتيب الثلاثة الأولى من 6 مجموعات، واليوم التحق بهم المتحصلان على الترتيبين الأول والثاني من المجموعات الثلاث بإجمالي 24 جدافًا.

يذكر أن قنبور شارك أمس في سباق 2000 متر بالأولمبياد وحل خامسًا في مجموعته بزمن 7.52.37 دقيقة بزيادة 49.49 ثانية.

الترتيب الأول في سباق الأمس جاء للنرويجي بورش 6:54.46، وجاء ثانيًا المجري بيترفالي مولنار، وثالثًا التشيكي فلسنر، ورابعًا الفضيل من الكويت.