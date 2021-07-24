الدوري الممتاز: صراع الهبوط يشتعل في المجموعة الثانية والأخضر يقترب من «الرباعي»

فريق الأخضر. (إنترنت)

أسفرت المباريات الخمس في الجولة 21 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، أمس الجمعة، عن فوز فريق «الأخضر» على منافسه فريق النصر بهدف مقابل لاشيء، سجّله لاعب الأخضر حمادي جاد الله، ليضع الأخضر قدما في الرباعي برصيد 51 نقطة. يشارإلى أن فريق«أهلي بنغازي» قد حسم قبل أسبوع تأهله للدوري الرباعي برصيد 53 نقطة.

أما في مباراة فريق «الهلال» مع «نجوم أجدابيا»، فقد فاز الأول بثلاثة نظيفة، ليودع النجوم الدوري الممتاز، بينما جدد «الهلال» آماله في بلوغ الدور الرباعي برصيد 49 نقطة.

وفي ختام مباريات المجموعة الأولى، فاز فريق «خليج سرت» على فريق التحدي بهدف دون مقابل، سجله لاعب الخليج أحمد جمال، ليرفع رصيد فريقه إلى 32 نقطة وتوقف رصيد التحدي عند 22 نقطة.

وفي المجموعة الثانية، انتهت مباراة فريقي «الاتحاد المصراتي» و«المحلة» بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل مثله، من ضربتي جزاء، سجلهما الإيفواري سنارا لي ، والهادي عمر على التوالي.

وفي ملعب طرابلس، جرت مبارتان، الأولى فاز فيها فريق «المدينة» على فريق «أبوسليم» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليبتعد «المدينة» عن شبح الهبوط ورفع رصيده إلى 25 نقطة؛ إذ سجل للمدينة لاعبوه مصدق العمامي في الدقيقة 38، وأنور مخلوف في الدقيقة 45 وحسام العباني في الدقيقة 78، بينما بقي فريق «أبوسليم» عند 27 نقطة؛ إذ سجل له علاء القجدارفي الدقيقة 70 من علامة الجزاء والمعتصم أبوشناف قبل انتهاء المباراة بدقيقة.

أما المباراة الثانية، التي جمعت «أهلي طرابلس» و«الخمس»، على الملعب نفسه، فقد انتهت بفوز أهلي طرابلس برباعية نظيفة، سجل الأهداف المدافع منصور رزق في الدقيقة 31 وأنيس السلتوا من علامة الجزاء في الدقيقة 47 ومحمد الترهوني في الدقيقة 78 والبديل صالح الطاهرفي الدقيقة 94. وبهذه النتيجة وصل فريق أهلي طرابلس إلى النقطة 46، بينما بقي فريق الخمس برصيده السابق 23 نقطة. يشار إلى أن «أهلي طرابلس» والاتحاد قد حسما تأهلهما للدوري الرباعي عن المجموعة الثانية، وتختتم اليوم السبت، مباراة تجمع بين الاتحاد وضيفه الأولمبي بملعب طرابلس الدولي.