هديل عبود في طريقها إلى أولمبياد طوكيو 2020

هديل عبود في طريقها إلى أولمبياد طوكيو 2020. (إنترنت)

طارت هديل عبود، بطلة ألعاب القوى الليبية، صباح اليوم السبت، في طريقها إلى طوكيو؛ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وغادرت هديل عبود، بصحبة مدربها فتحي عبود، والإداري وليد إمبارك، صباح اليوم، إلى إسطنبول، ومنها إلى طوكيو؛ تمهيدًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وتشارك هديل عبود في سباق 100 متر في منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.

وتشارك ليبيا في هذه الدورة بأربع ألعاب، هي التجديف بمشاركة حسين قنبور، والجودو بمشاركة علي عمر النائلي، وألعاب القوى بمشاركة هديل عبود، وفي السباحة عدي حسونة.

هديل عبود في طريقها إلى أولمبياد طوكيو 2020. (إنترنت)