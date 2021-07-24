فرصة أخيرة للجداف الليبي حسين قنبور في «الألعاب الأولمبية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 24 يوليو 2021, 04:24 مساء
الجداف الليبي حسين قنبور. (إنترنت)

احتل الجداف الليبي حسين قنبور، المركز الخامس في التصفيات التمهيدية بلعبة التجديف، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وسجل قنبور في سباق التجديف لمسافة 2000 متر بدورة الألعاب الأولمبية، زمنا 7.52.37 دقيقة، متأخرًا عن الترتيب الأول 49.49 ثانية.

وقطع قنبور 500 متر الأولى في زمن 1.52.97 دقيقة بزيادة 12.47 ثانية، ومسافة 1000م قطعها 3.52.53 دقيقة بزيادة 28.81 ثانية، وقطع مسافة الـ1500متر في زمن 5.53.88 دقيقة بزيادة 45.25 ثانية، وقطع مسافة السباق 2000 متر فى زمن 7.52.37 دقيقة بزيادة 49 .49 ثانية.

يشار إلى أن المجموعة التي شارك فيها الليبي قنبور، أحرز أول الترتيب فيها النرويجي بورش 6:54.46، وجاء ثانيًا المجري بيترفالي مولنار، وثالثًا التشيكي فلسنر، ورابعًا الفضيل من الكويت.

يذكر أن اليوم صاحبي الترتيبين الرابع والخامس في كل مجموعة تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور التالي، الذي سيقام بمشاركة 18+6 بإجمالي 24 جدافًا.

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