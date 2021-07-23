بالصور.. رفع العلم الليبي في أولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 05:33 مساء
بالصور.. رفع العلم الليبي في أولمبياد طوكيو 2020

ظهر العلم الوطني الليبي في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو 2020، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وقام كل الحاضرين في الملعب الوطني بمدينة طوكيو بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا الذين راحوا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مع بداية حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق بمشاركة 206 دول، من بينها ليبيا.

وعرف حفل الافتتاح حضور ناروهيتو إمبراطور اليابان، وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، إلى جانب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ومجموعة من الشخصيات الرياضية المشهورة.

وتشارك ليبيا في أولمبياد طوكيو ببعثة يرأسها النائب الثاني للجنة الأولمبية الليبية علي الصابر، لاعب التجديف الحسين قنبور ومدربه أحمد فكرون، لاعب الجودو علي عمر ومدربه زكريا الأسود، السباح عدي حسونة المشارك في سباق 200 متر حرة، العداء محمد الحريزي في سباق الماراثون، العداءة هديل عبود في سباق 100 متر جري مع المدرب فتحي عبود، والإداري وليد مبارك.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة عشرة لليبيا في الدورات الأولمبية، حيث كانت أول مشاركاتها أيضا في أولمبياد طوكيو العام 1964، ولم تنقطع حتى اليوم.

بالصور.. رفع العلم الليبي في أولمبياد طوكيو 2020
بالصور.. رفع العلم الليبي في أولمبياد طوكيو 2020
بالصور.. رفع العلم الليبي في أولمبياد طوكيو 2020
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