أسرة «السويحلي» تنعي الرياضي علي الصفروني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 23 يوليو 2021, 12:36 مساء
علي الصفروني. (إنترنت)

نعت أسرة نادي السويحلي بمصراتة أحد رموز ومؤسسي نادي السويحلي الرياضي والإداري علي محمد الصفروني بيت المال.

وقدمت أسرة النادي التعازي إلى أسرة وأصدقاء (الصفروني بيت المال) في وفاة الرياضي السابق الحاج علي محمد الصفروني بيت المال.

ويعتبر علي الصفروني من المؤسسين للنادي ومن الرعيل الأول الذين مارسوا الرياضة فترة الأربعينات من القرن الماضي؛ حيث كان النادي تحت اسم نادي العمال ومن بعده نادي الإصلاح.

ومارس كرة القدم وشغل مركز حارس مرمى، ويحمل البطاقة رقم (1) للرياضيين المنتسبين لنادي الأهلي المصراتي، ويظهر في الصورة المرفقة، وهو يحمل البطاقة التاريخية.

وللمرحوم علي الصفروني اهتمام آخر، فأدخل رياضة الدراجات لأول مرة للنادي مطلع السبعينات، فكان رياضيا وإداريا لهذه اللعبة، وقام باستجلاب عدد من الدراجات الهوائية التي انتفع بها المنتسبون لهذه اللعبة بالنادي تلك الفترة.

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