حسين قنبور يفتتح مشاركات البعثة الليبية في أولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 10:11 صباحا
بطل التجديف الليبي حسين قنبور. (إنترنت)

أنهى بطل التجديف الليبي حسين قنبور، استعداداته الأخيرة، من التحضيرات، قبل بدء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ويبدأ قنبور التنافس صباح غدٍ الجمعة، في الأدوار التمهيدية لمنافسات فردي التجديف في بحيرة غابة البحر المائي بطوكيو، في تمام الساعة 8:50 صباحا بتوقيت اليابان، و1:50 ظهراً بتوقيت ليبيا.

وسيبدأ أول سباق لممثل ليبيا في شوط التصفيات الثالث، حيث وضعه المسار في مجموعة تضم الزمبابوي بيتر بورسيل غلين، والدنماركي سفيري ساندبرغ نيلس، والكازاخستاني ياكوفليف فلاديسلاف، والإيطالي دي مورو جينارو ألبيرتو.

يُذكر أن قنبور كان قد ترشح للأولمبياد للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو.

وتأهل قنبور في بطولة طوكيو كأول لاعب ليبي، بعد أن حقق التفوق في التصفيات الأفريقية.

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