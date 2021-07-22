«النائلي» يواجه بطل رومانيا في بداية مشواره بأولمبياد طوكيو 2020

الليبي علي النائلي. (إنترنت)

أوقعت قرعة لعبة الجودو بدورة الألعاب الأولمبية 2020 المقامة في طوكيو، البطل الليبي علي سعيد عمر النائلي، في مواجهة صعبة أمام الروماني سيميونسكو في وزن فوق 100 كيلوغرام.

وسوف يواجه الفائز من المواجهة الليبية -الرومانية بطل أوكرانيا لاكيف خامو.

واختتم البطل الليبي معسكر الإعداد في مدينة تونس؛ حيث سيشارك في منافسات الجودو وزن فوق 100 كيلوغرام .

يذكر أن البطل الليبي ترشح لهذه النهائيات، بعد أن جاء اسمه ضمن القائمة التي أصدرها الاتحاد الدولي للجودو.

النائلي قد تُوج بالميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للجودو، التي أُقيمت في مدغشقر، وذلك بعد أن تفوّق على منافسه من البلد المستضيف في وزن مئة كيلوغرام، ليضيف 350 نقطة إلى رصيده بواقع مئة نقطة بإجمالي 450 نقطة.