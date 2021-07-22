بالصور.. حسين قنبور يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو 2020

حسين قنبور يُواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو 2020, (فيسبوك)

يواصل بطل التجديف الليبي حسين قنبور، تحضيراته في طوكيو للمشاركة في منافسات التجديف بدورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق يوم غدٍ، الجمعة.

وأنهى بطل التجديف الليبي قنبور معسكره التحضيري في إيطاليا، استعدادًا لمنافسات التجديف الأولمبي ويرافق القنبور الإداري أحمد فكرون.

واختار قنبور أن يُباشر تدريباته مباشرة في أول أيام عيد الأضحى؛ حيث بدأ التدريبات، يوم الثلاثاء، في المسار المخصص للسباق في طوكيو.

وسجَّل بطل التجديف حسين محفوظ قنبور (31 سنة) اسمه كأول رياضي ليبي يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد اجتيازه التصفيات الأفريقية في لعبة التجديف التي أُقيمت بتونس مؤخرًا في فئة الفردي كبار.

حسين القنبور يُواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو 2020, (فيسبوك)

حسين القنبور يُواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو 2020, (فيسبوك)

حسين القنبور يُواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو 2020, (فيسبوك)