الخميس.. مواجهات ساخنة في الجولة الـ21 بالدوري الليبي الممتاز

فريق التعاون. (إنترنت)

تنطلق، اليوم الخميس، مباريات الأسبوع الـ21 للدوري الليبي لكرة القدم بإقامة خمس مباريات بالمجموعتين الأولى والثانية.

في ملعب أجدابيا، يستضيف التعاون في الترتيب العاشر بالمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، نظيره الأهلي بنغازي متصدر المجموعة بـ53 نقطة، بالمراقب توفيق الضاوي.

وبملعب شحات، دارنس سابع المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة يحل ضيفًا على الصداقة تاسع المجموعة بـ17 نقطة، بالمراقب إبراهيم الفاخري.

وفي ملعب مدينة الإبيار، فريق الأنوار في الترتيب الثاني عشر والأخير برصيد 9 نقاط، يستضيف شباب الجبل ثامن المجموعة بـ18 نقطة، بالمراقب طارق الجهاني.

وتقام مبارتان بملعب طرابلس، الأولى تجمع الوحدة في الترتيب الثاني عشر، والأخير بالمجموعة الثانية، برصيد 16 نقطة، ويلتقى رفيق في الترتيب الحادي عشر ما قبل الأخير بـ18 نقطة، بالمراقب عبدالباسط كريفة.

ويعقبها لقاء الشط عاشر المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة مع السويحلي سادس المجموعة برصيد 26 نقطة، بالمراقب علي العقربي.