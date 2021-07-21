نهائي الدوري الليبي 6 أغسطس وخريطة كاملة للملاعب واحتمالية وحيدة لعمل قرعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 21 يوليو 2021, 11:12 صباحا
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني قرار، حدّد فيه مواعيد وملاعب مباراتي الدور النصف نهائي لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وجاء في القرار «تقام مباراتا الدور النصف نهائي، يوم الأحد الأول من أغسطس المقبل، والمباراة النهائية الجمعة السادس من أغسطس 2021».

وأشار القرار «إذا كان الفريق المتحصل على الترتيب الأول بالمجموعة الأولى عن المنطقة الشرقية من فرق الاتحاد الفرعي ببنغازي يكون ملعب الاستضافة الملعب الرئيس ملعب مدينة البيضاء والملعب الاحتياط ملعب المرج، وإذا كان المتحصل على الترتيب الأول من فرق الجبل الأخضر، يكون الملعب الرئيس ملعب بنينا ببنغازي، والملعب الاحتياط ملعب المرج».

وأكمل القرار: «أما المجموعة الثانية المنطقة الغربية الملعب الرئيس صبراتة والاحتياط ملعب الزاوية، وبخصوص المباراة النهائية، إذا كان طرفا النهائي من المنطقة الثانية يكون الملعب الرئيس ملعب المرج والملعب البديل ملعب درنة،  وإذا كان طرفا النهائي من المنطقة الثانية يكون الملعب الرئيس ملعب صبراتة والملعب البديل ملعب طرابلس، وإذا كان طرفا النهائي من المنطقتين الشرقية والغربية يكون الملعب سرت أو أوبارى، وفق رأى اللجنة المكلفة، وفي حالة تعذر ذلك ستجرى القرعة بين ملعبي المرج وصبراتة».

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