اختتام مباريات الجولة التاسعة.. واقتراب مباريات الحسم النهائي

مباراة السويحلي أمام المحلة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

اختُتمت مباريات الجولة التاسعة بالأسبوع العشرين، أمس الإثنين، بعد إقامة ست مباريات في المجموعة الثانية من الدوري الممتاز، ليتبقى من هذا الموسم أسبوعان فقط، وبعدها مباريات الدور الرباعي والدور النهائي، وقد حدد الاتحاد الليبي مواعيد الدور الرباعي في الأول من شهر أغسطس المقبل، إضافة إلى اختيار الملاعب التي ستُجرى عليها اللقاءات.

وكانت النتائج المسجلة بعد اختتام مباريات الأسبوع التاسع في المجموعة الأولى على النحو التالي: «دارنس 1 - 0 التعاون، والنصر 1 - 0 الصداقة، والأهلي بنغازي 1 - 0 التحدي، وخليج سرت 2 - 1 نجوم أجدابيا، والأخضر7 - 2 الأنوار، وشباب الجبل 1 - 1 الهلال».

أما المجموعة الثانية، فجاءت نتائج لقاءاتها كالتالي: «الاتحاد 0 - 0 الشط، والمدينة 2 - 0 المحلة، والأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي، وأبوسليم 1 - 0 السويحلي، والخمس 1 - 0 الوحدة، ورفيق 1 - 1 الاتحاد المصراتي».

وبذلك تصدر الأهلي بنغازي المجموعة الأولى بـ 53 نقطة، ثم الأخضر بـ 48 نقطة، والهلال جاء ثالثًا بـ 46 نقطة، ثم النصر بـ 46 نقطة، وخليج سرت بـ 29 نقطة، والتحدي بـ 22 نقطة، ودرانس بـ 21 نقطة، وشباب الجبل بـ 18 نقطة، والصداقة بـ 17 نقطة، والتعاون بـ 13 نقطة، ونجوم أجدابيا بعشر نقاط، والأنوار بتسع نقاط.

وفي حين جاء الاتحاد في المرتبة الأولى بالمجموعة الثانية بـ 47 نقطة، ثم الأهلي طرابلس بـ 43 نقطة، والمركز الثالث للاتحاد المصراتي بـ 31 نقطة، والأولمبي بـ 30 نقطة، وأبوسليم بـ27 نقطة، والسويحلي بـ 26 نقطة، والخمس بـ 23 نقطة، والمدينة بـ 22 نقطة، والمحلة بـ 22 نقطة، والشط بـ 18 نقطة، ورفيق بـ 18 نقطة، والوحدة بـ 16 نقطة.

وسُجّل خلال الأسبوع الأخير 24 هدفا، منها 17 في المجموعة الأولى وسبعة بالمجموعة الثانية، ليصل إجمالي الأهداف إلى 490 هدفا.

ثلاث فرق حسمت التأهل

وضمن أهلي بنغازي رسميًا تواجده في الدوري الرباعي بعدما وصل إلى النقطة 53، وفي انتظار حسم البطاقة الثانية في المجموعة الأولى، المحصورة بين الأخضر، وهو الأقرب للتأهل، وكل من الهلال والنصر الأخضر.

أما المجموعة الثانية، فحسمت الأمور بتأهل الاتحاد صاحب 47 نقطة والأهلي طرابلس صاحب 43 نقطة، بغض النظر عن المبارتين الأخريين، لكن الصراع مستمر على الصدارة بين الفريقين.

الفرق المهددة بالهبوط في المجموعة الأولى «الأنوار ونجوم أجدابيا والتعاون»، وفي المجموعة الثانية «الوحدة ورفيق والشط».

فريق الوحدة من أعرق الفرق الليبية يعاني حاليا من شبح الهبوط، حيث تلقي بخسارته في الأسبوع التاسع الهزيمة رقم 13 هذا الموسم، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام الخمس.

وفريق الشط بعد تعادله مع الاتحاد بحاجة للفوز، وحصد ست نقاط إذا أراد البقاء، وكذلك رفيق وبدرجة أقل الوحدة ، بينما نجح فريق المدينة في الابتعاد عن شبح الهبوط بفوزه على فريق المحلة، ويقترب نجوم أجدابيا والأنوار من الهبوط في المجموعة الأولى وفريق التعاون مهدد معهما.