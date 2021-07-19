تعرف على نتائج مباريات اليوم الإثنين في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 19 يوليو 2021, 10:25 مساء
فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)

أُقيمت مساء اليوم الإثنين ست مباريات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الليبي لكرة القدم (الأسبوع العشرين) إياب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

في ملعب زوارة انتهت مباراة رفيق وضيفه الاتحاد المصراتي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل لرفيق المحترف كرست، وعدل للاتحاد المصراتي المحترف سيلا.

بهذه النتيجة وصل فريق رفيق إلى النقطة 18 والاتحاد المصراتي إلى النقطة 31.

وفي ملعب الزاوية عاد فريق الأهلي طرابلس بثلاث نقاط بعد فوزه على فريق الأولمبي بهدف دون رد، جاء من علامة الجزاء وسجله المحترف المصري حسام حسن.

بهذه النتيجة وصل الأهلي طرابلس إلى النقطة 43، وبقي الأولمبي بنفس رصيده السابق 30 نقطة.

وعلى ملعب طرابلس فرض فريق الشط التعادل السلبي على فريق الاتحاد، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح الاتحاد 47 نقطة والشط 18 نقطة.

وفي ملعب الخمس استطاع فريق الخمس الفوز على فريق الوحدة بنتيجة هدف دون مقابل، وبهذه النتيجة أصبح الخمس 21 نقطة والوحدة 16 نقطة، وهو في آخر ترتيب المجموعة الثانية ومهدد بالهبوط.

وعاد فريق أبوسليم بنتيجة إيجابية بعد فوزه على فريق السويحلي بنتيجة هدف دون رد، في ملعب زليتن، سجله يعقوب عبد الله، وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق أبوسليم 25 نقطة والسويحلي 26 نقطة.

وفي ملعب طرابلس الذي شهد المباراة الثانية هذا المساء، التي جمعت فريقي المدينة والمحلة، وانتهت بفوز المدينة بنتيجة هدفين دون مقابل سجلهما المحترف جاك هامان والمعتصم اللافي، وبهذه النتيجة رفع فريق المدينة رصيده من النقاط ووصل إلى النقطة 22 والمحلة رصيده أيضا 22.

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