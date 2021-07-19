حسام حسن يقود الأهلي طرابلس لتخطي عقبة الأولمبي في الدوري الممتاز

فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

حقق فريق الأهلي طرابلس، الفوز على نظيره الأولمبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة بمرحلة الإياب للمجموعة الثانية بالدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد والفوز للأهلي طرابلس المحترف المصري حسام حسن في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي طرابلس رصيده من النقاط إلى 43، ويعزز تواجده بالمركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية بعدما ضمن رسميًا صعوده للدور الرباعي.

أما الأولمبي فقد تجمد رصيده من النقاط إلى 30، محتلًا المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة.