الأهلي بنغازي يتأهل والأخضر يكتسح بسباعية والنصر يعبر بصعوبة في الأسبوع الـ20 من الدوري الليبي

مباراة الأنوار والأخضر في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

أُقيمت 6 مباريات، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم، عن المجموعة الأولى.

في ملعب بنينا اكتسح فريق الأخضر منافسه الأنوار بسباعية مقابل هدفين ليصبح الأخير في وضعية الهبوط بعد النتائج السلبية الأخيرة.

تناوب على تسجيل السباعية للأخضر معتز أبو شيبة (ثنائية) وعبد الرحمن العمامي (ثنائية) وأحمد سعد وحسن الحاسي وعلي أمادو، بينما سجل هدفي الأنوار المحترف باكابوكا ثنائية وكان الأول من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة رفع الأخضر موقعه في المجموعة الأولى وأصبح في الترتيب الثاني برصيد 48 نقطة وبقي الأنوار بـ9 نقاط.

وفي ملعب المرج انتهت مباراة النصر والصداقة بفوز صعب للنصر بهدف دون رد سجله عبد السلام ديقا، وبهذه النتيجة عزز النصر رصيده ووصل إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي الصداقة بنفس رصيده السابق 17 نقطة.

وفي ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء انتهت مباراة شباب الجبل والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف، سجل لشباب الجبل من علامة الجزاء حسين صالح وعدل للهلال أسامة بلعيد، وبهذه النتيجة وصل الهلال إلى النقطة 46 والصداقة 18 نقطة.

في ملعب درنة انتهت مباراة دارنس والتعاون بفوز دارنس بهدف سجله أويس السويح، وبهذه النتيجة أصبح رصيد دارنس 21 نقطة، بينما بقي رصيد التعاون 13 نقطة.

في ملعب سرت انتهت مباراة خليج سرت ونجوم أجدابيا بفوز الخليج بثنائية سجلهما ياسين الشيخ والمحترف جيروم، ليصعد خليج سرت للمركز الخامس برصيد 29 نقطة، بينما بقي نجوم أجدابيا بـ10 نقاط وهو من الفرق التي تعاني شبح الهبوط.

وفي ملعب بنينا فاز الأهلي بنغازي على التحدي بهدف دون رد سجله جبريل مرسال، وبهذه النتيجة وصل رصيد الأهلي بنغازي إلى النقطة 53 وتأهل رسميًّا إلى الدور الرباعي دون حاجته لنتائج المباراتين المتبقيتين، بينما ظل التحدي عند 22 نقطة.