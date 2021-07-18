النصر يفوز على الصداقة في الأسبوع الـ20 من الدوري الليبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 08:16 مساء
مباراة النصر والصداقة. (صورة من قناة الوسط)

فاز فريق النصر بهدف على الصداقة بملعب المرج ودخل النصر المباراة وهو في المركز الرابع بالمجموعة الأولى برصيد 43 نقطة أما الصداقة تاسع المجموعة برصيد 17 نقطة في مباراة راقبها عثمان قحيزان ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري العام الممتاز الليبي لكرة القدم.

وانطلقت مباريات الأسبوع الـ20، اليوم الأحد، بخمس مباريات أخرى، على ملعب درنة دارنس يستضيف التعاون، وبملعب بنينا تقام مباراتان الأنوار مع الأخضر، وتعقبها مباراة الأهلي بنغازي مع التحدي، وخليج سرت يستضيف نجوم أجدابيا، وبملعب البيضاء شباب الجبل يلتقي الهلال.

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