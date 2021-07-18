6 مباريات في المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

مباراة الأخضر والهلال في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ست مباريات ضمن الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى.

تنطلق جميعها فى توقيت واحد بداية من الخامسة والنصف مساءً، فعلى ملعب درنة دارنس سابع المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة يستضيف التعاون عاشر المجموعة برصيد 13 نقطة والمراقب عمر جمعة.

وبملعب المرج فريق النصر رابع المجموعة برصيد 43 نقطة يلتقي الصداقة تاسع المجموعة برصيد 17 نقطة والمراقب عثمان قحيزان، وبملعب بنينا تقام مباراتان الأنوار في الترتيب الثاني عشر والأخير برصيد 9 نقاط يلتقي الأخضر ثاني المجموعة برصيد 45 نقطة والمراقب ميلود الورفلي، وتعقبها مباراة الأهلي بنغازي متصدر المجموعة برصيد 50 نقطة يلتقي التحدي سادس المجموعة برصيد 17 نقطة والمراقب أحمد الفيتوري.

وخليج سرت خامس المجموعة برصيد 26 نقطة يستضيف نجوم أجدابيا في الترتيب الحادي عشر برصيد 10 نقاط والمراقب محمد الجبالي، وبملعب البيضاء شباب الجبل ثامن المجموعة برصيد 17 نقطة يلتقي الهلال ثاني المجموعة برصيد 45 نقطة والمراقب علي عطية.

وغدًا الإثنين تقام ست مباريات بالمجموعة الثانية، فعلى ملعب الزاوية الأولمبي 30 نقطة يستضيف الأهلي طرابلس 40 نقطة والمراقب جمال أمبيه، وبملعب طرابلس تقام مباراتان، الاتحاد 46 نقطة يلتقي الشط 17 نقطة والمراقب مصطفى مؤمن، ويعقبها لقاء المدينة 19 نقطة والمحلة 22 نقطة والمراقب أحمد باني.

وبملعب زليتن يجمع اللقاء السويحلي 26 نقطة مع أبوسليم 24 نقطة والمراقب عبدالقادر جموم، وبملعب الخمس الوحدة 16 نقطة يحل ضيفًا على الخمس 20 نقطة والمراقب ناجي الخباط، وبملعب زوارة رفيق 17 نقطة يلتقي الاتحاد المصراتي 30 نقطة والمراقب الحبيب أحمد.