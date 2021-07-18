ليبيا في كأس العالم لكرة القدم المصغرة بأوكرانيا رغم خسارة اللقب الأفريقي أمام مصر

منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة. (إنترنت)

أُسدل الستار، أمس السبت، بنيجيريا على بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة، التي شهدت مشاركة 10 منتخبات، انتهت بتتويج منتخب مصر بكأس البطولة والميدالية الذهبية، على حساب منتخب ليبيا، بهدف دون رد، بينما توج منتخب ساحل العاج بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على غانا في مباراة تحديد الترتيب الثالث بهدفين مقابل هدف.

يشار إلى أن الفرق أصحاب التراتيب الأربعة الأولى في البطولة، مصر البطل وليبيا الوصيف وساحل العاج ثالث الترتيب وغانا الرابع، ستمثل القارة السمراء في بطولة العالم لكرة القدم المصغره التي ستقام بأوكرانيا أغسطس 2022.

وتوج لاعب المنتخب الليبي محمد خميس بجائزة أفضل لاعب فى البطوله، وتحت عنوان، «شكرا لكم يا فرسان بلادي»، نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة وكل اللجان العاملة بالاتحاد والاتحادات الفرعية بالمناطق إلى بعثة منتخبنا الليبي لكرة القدم المصغرة في نيجيريا بخالص الشكر والثناء لكل اللاعبين والطاقم التدريبي والاداري وطاقم التحكيم الليبي على ما قدموه من عمل وجهد في سبيل التعريف بتميز اللعبة في بلادنا ليبيا بعد مشاركة ناجحة ووصولهم للنهائي وفقدانهم للقب بفارق هدف في أخر دقيقة من الوقت الاضافي للمباراة النهائية».

واضاف البيان «كما نتقدم للسيد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية بخالص الشكر والثناء على دعمه وتشجيعه لمنتخبنا الليبي. مرة أخر نقدم شكرنا للبعثة ولكل من ساهم معنا في انجاح رحلة منتخبنا الليبي في رحلة أفريقيا بنيجيريا».