دعم لبطل التجديف الليبي قنبور قبل أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو

حسين قنبور. (أرشيفية : الإنترنت)

تكثف شركة «ليبيانا» للاتصالات من دعمها ورعايتها للبطل الدولي في التجديف حسين قنبور المتأهل إلى دورة طوكيو الأولمبية، محققًا إنجازًا مهمًا في هذه الرياضة، في إطار دعمها المتواصل للرياضيين الأبطال.

ويشمل برنامج الرعاية التكفل بمعسكراته الخارجية وكل مستلزمات التدريب تحفيزًا له ضمن خطة وضعتها الشركة للمساهمة بالقيام بدور مجتمعي فاعل في الرياضة ورعاية المتفوقين.

كان من المقرّر عقد مؤتمر صحفي بين الشركة والبطل حسين قنبور للحديث عن هذه الرعاية؛ لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا، قبل أن تقترب الأولمبياد من الانطلاق الفعلي يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن شركة «ليبيانا» تقوم برعاية عدة أبطال ليبيين منهم بطل بناء الأجسام العالمي كمال القرقني وتتولى كذلك رعاية البطل العالمي في الملاكمة مالك الزناد.