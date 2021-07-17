الأحد للمجموعة الأولى.. الإثنين للثانية في الأسبوع الـ20 العاصف بالدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 17 يوليو 2021, 05:38 مساء
مباراة السويحلي أمام المحلة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الأسبوع العشرين للدوري الليبي لكرة القدم والتي ستقام مبارياته يومي الأحد والإثنين.

الأحد 18 يوليو
تقام 6 مباريات في المجموعة الأولى، فعلى ملعب بنينا تقام مباراتان، الأنوار يلتقي الأخضر بداية من الخامسة مساء، والمراقب ميلود الورفلي، ويعقبها مباراة الأهلي بنغازي والتحدي والمراقب أحمد الفيتوري، وخليج سرت يستضيف نجوم أجدابيا، والمراقب محمد الجبالي، وبملعب البيضاء شباب الجبل يلتقي الهلال والمراقب علي عطية.

وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، يلتقي على ملعب درنة دارنس والتعاون والمراقب عمر جمعة، وبملعب المرج فريق النصر يلتقي الصداقة والمراقب عثمان قحيزان.

الإثنين 19 يوليو
تقام 6 مباريات بالمجموعة الثانية، فعلى ملعب الزاوية الأولمبي يستضيف الأهلي طرابلس والمراقب جمال امبيه، وبملعب طرابلس تقام مباراتان الاتحاد يلتقي الشط والمراقب مصطفى مؤمن، ويعقبها لقاء المدينة والمحلة والمراقب أحمد باني.

وبملعب زليتن يجمع اللقاء السويحلي مع أبوسليم والمراقب عبدالقادر جموم، وبملعب الخمس، الوحدة يحل ضيفًا على الخمس والمراقب ناجى الخباط، وبملعب زوارة رفيق، يلتقي الاتحاد المصراتي والمراقب الحبيب أحمد.

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