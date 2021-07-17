«بوابة الوسط» ترصد أرقام وإحصاءات الأسبوع الـ19 في الدوري الليبي الأقل تهديفا

مباراة الاتحاد المصراتي والخمس في الدوري الليبي. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

اختُتمت مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الليبي لكرة القدم، بإقامة المباراة الأخيرة، أمس الجمعة، في ديربي العاصمة، وجمعت «الاتحاد» متصدر المجموعة الثانية و«الأهلي طرابلس» الملاحق، وخسرها الأخير بهدفين مقابل هدف، ليتسع الفارق إلى 6 نقاط لصالح «الاتحاد» وبات 46 نقطة، بينما «الأهلي طرابلس» 40 نقطة، في أول خسارة للأهلي هذا الموسم.

المجموعة الأولى

بعد أن حسم «الأهلي بنغازي» الصدارة، لا يزال هناك صراع قوي على الورقة الثانية بين «الأخضر» الذي فقد نتيجة مباراته أمام «الهلال» بهدف قاتل في الدقيقة 96، و«الهلال» المنتشي بفوزه وتساويه في النقاط مع «الأخضر» لكل فريق 45 نقطة، لتحسم المباريات المتبقية الموقف، وفي حال تعث الفريقان سيدخل «النصر» في المزاحمة، كونه في الترتيب الرابع برصيد 43 نقطة.

المجموعة الثانية

حسم «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» التأهل، وكان الصراع بينهما على من يفوز بالبطاقة الأولى والثانية، إلا أن ديربي العاصمة قال كلمته، ورغم فوز «الاتحاد المصراتي» و«الأولمبي»، فإن حتى نتائج الجولات الثلاث المتبقية لن تشفع لهما بالتأهل إلى الدوري الرباعي، كونهما برصيد30 نقطة.

صراع البقاء

بالنسبة لفرق الهبوط فقد اتضح جليا أن نجوم «أجدابيا» و«الأنوار» من المجموعة الأولى هم الأقرب للهبوط في حال تم اعتماد آليات الهبوط، فالأنوار 9 نقاط ونجوم أجدابيا 10 نقاط، والأقرب لهما التعاون 13 نقطة.

أما المجموعة الثانية فهناك صراع بين ثلاثة فرق من أجل البقاء وهي الشط 17 نقطة، رفيق 17 نقطة، الوحدة 16 نقطة، وهناك تهديد لفريق المدينة أيضًا الذي لديه رصيد من النقاط 19 نقطة.

نتائج المجموعة الأولى

التعاون × التحدي: 1- صفر.

دارنس × النصر: صفر - صفر.

الصداقة × الأنوار: 3-1.

نجوم أجدابيا × الأهلي بنغازي: صفر- 2.

خليج سرت × شباب الجبل: 1-1.

«الهلال» × الأخضر: 1- صفر.

نتائج المجموعة الثانية

الوحدة × الأولمبي: صفر - صفر.

رفيق × المدينة: 2-1.

المحلة × السويحلي: صفر - صفر.

أبوسليم × الشط: صفر - 1.

الاتحاد المصراتي × الخمس: 2 - صفر.

الأهلي طرابلس × الاتحاد: 1-2.

الترتيب العام

المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي 50 نقطة، الأخضر 45، الهلال 45، النصر43، خليج سرت 26، التحدي 21، درانس 18، شباب الجبل 17، الصداقة 17، التعاون 13، نجوم أجدابيا 10، الأنوار 9.

المجموعة الثانية: الاتحاد 46 نقطة، الأهلي طرابلس 40، الاتحاد المصراتي 30، الأولمبي 30، السويحلي 26، أبوسليم 24، المحلة 22، الخمس 20، المدينة 19، رفيق 17، الشط 17، الوحدة 16.

شهد الأسبوع التاسع عشر تسجيل 19 هدفًا في المجموعتين، المجموعة الأولى 10 أهداف، و9 أهداف في الثانية وهي أقل نسبة تسجيل، ليصل مجموع الأهداف إلى 466 هدفًا، بواقع 245 في المجموعة الأولى، و221 في الثانية.