القاضي يقول كلمته في أزمة «الأولمبية الليبية»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 17 يوليو 2021, 04:28 مساء
عزالدين القاضي. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية عزالدين القاضي، أن الخلاف بين النائب الأول محسن السباعي ورئيس اتحاد الرماية عادل قريش ليس مع رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق فقط؛ وإنما مع أغلب أعضاء الجمعية العمومية الذين صوتوا بإسقاط محسن السباعي وعادل قريش وليس كما يسوق البعض أنه خلاف شخصى.

وقال القاضي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، «إن اجتماع الجمعية العمومية المقبل سيعقد بعد عيد الأضحى، ولا صحة لأخبار إيقاف الاجتماع بحكم قضائي من المحكمة، وإنما تأجل باقتراح من بعض رؤساء الاتحادات الرياضية، وسيتم الدعوة للاجتماع قريبًا».

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