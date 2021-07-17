السباعي: تحريض ومخالفات جديدة منتظر تفجرها في الأولمبية الليبية

محسن السباعي. (أرشيفية - إنترنت)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي، أن من حق الرقابة الإدارية متابعة اللجنة الأولمبية الليبية، خاصة وأن الدولة تقدم دعمًا ماليًا، وأنها لم تتدخل في عمل الأولمبية؛ إنما أوقفت تجاوزات لبعض الأشخاص ومنهم النائب الثانى.

وقال السباعي في تصريحات تلفزيونية لقناة «الحدث»: «النائب الثاني ارتكب أخطاء جسيمة، منها إصداره تعليمات بعدم التعامل مع جهاز الرقابة الإدارية، وهى جهة تشريعية عليا بالدولة، كما أنه تدخل في عمل بعض الاتحادات، ومنها اتحاد الرماية، وهو مخالف للائحة؛ حيث أن كل اتحاد رياضي جهة مستقلة».

وأضاف السباعي «من يعمل وفق اللوائح وتحت القانون يجب ألا يخاف، أن بعض عناصر الأولمبية قامت بالتحريض ضد الرقابة الإدارية، وهو عمل غير أخلاقي، وأن الأيام المقبلة ستكون صعبة على بعض شخصات اللجنة الأولمبية لوجود مخالفات عديدة».