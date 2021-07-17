مباراة دربي العاصمة طرابلس في عيون الوسط الرياضي

الشبل والزوي وحمودة على الترتيب. (أرشيفية : الإنترنت)

حظيت مباراة دربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس باهتمام إعلامى وشعبي كبير وآراء مختلفة على صفحات التواصل الاجتماعي عبر منصات «فيسبوك»؛ حيث انتهت في أجواء وروح رياضية طيبة، بفوز الاتحاد بهدفين لهدف معززًا صدارته للمجموعة الثانية في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وكانت آراء مختلفة عن المباراة؛ لكنها اتفقت على أن الروح الرياضية كانت هى السائدة وهو شىء إيجابي فى مثل هذه المنافسات.

كتب مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد محمد سالم حمودة: «عايشت دربيات كثيرة ولكن هذه المباراة شعرت أن هناك كرة القدم ومبروك للاتحاد وهاردلك للأهلي وتحية اعتزاز للروح الرياضية من الفريقين».



أما المدير الإداري السابق للنادي الأهلي طرابلس عبدالرزاق الشبل فكتب يقول «مباراة وانتهت والاتحاد أجدر بالفوز. مبروك وحظ أوفر للأهلي والتعويض في الدور الرباعي للأهلي».

المعلق الرياضي عياد الزوي قال «مباراة إياب دربي العاصمة أوفت بوعدها وفاز الفريق الأكثر تنظيمًا في الملعب والتحكيم واللاعبون كانوا في الموعد وهذه الكرة التي نريدها أداء فنيًا وروحًا رياضية طيبة».