عبدالله الفيتوري يتوج بشطرنج الجفارة في الكلاسيك والخاطف

تتويج الفيتوري في الشطرنج. (إنترنت)

تُوّج اللاعب عبدالله الفيتوري ببطولتي الجفارة للشطرنج في الخاطف والكلاسيكي، والتي جرت بنادي العزيمة ببلدية الماية، غرب طرابلس بمشاركة 10 شطرنجيين.

جاءت النتائج النهائية للبطولتين لتشهد تتويج الفيتوري بكأس وذهبية الكلاسيك وهو تصنيف 1999 برصيد 8 نقاط، ونال الفضية موسى بن عنزه من فلسطين تصنيف 1785 برصيد 7.5 نقطة، وتُوّج بالبرونزية عبدالحكيم الشيباني من ليبيا تصنيف 1693 برصيد 6 نقاط، ورابعًا أيمن السطيل تصنيف 1799 برصيد 6 نقاط، وخامسًا المصري عطية أحمد برصيد 4 نقاط.

وتُوّج أيضًا عبدالله الفيتوري بكأس وذهبية بطولة شطرنج الخاطف برصيد 7.5 نقطة، ونال الفضية عبدالحكيم الشيباني تصنيف 1693 برصيد 6.5 نقطة، وتوج بالبرونزية أيمن السطيل تصنيف 1799 برصيد 6.5 نقطة.