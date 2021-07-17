ليبيا تلتقي مصر على كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة

منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة. (إنترنت)

يسدل الستار، اليوم السبت، بنيجيريا على نهائيات بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة، بإقامة آخر مباراتين، المباراة الأولى لتحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، وتجمع منتخبي غانا وساحل العاج، ويعقبها مباراة التتويج بكأس البطولة، وتجمع منتخبا ليبيا ومصر.

وتأهلت ليبيا ومصر بعد فوزهما في مباراتي الدور النصف نهائي، مصر فازت على ساحل العاج بثلاثة أهداف مقابل هدف، وليبيا فازت على غانا بركلات الترجيح بهدفين لصفر، بعد أن انتهت المباراة فى زمنها الرسمي بالتعادل بهدفين لهدفين.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم غانا بهدف لصفر، وفي الشوط الثاني، عادل منتخب ليبيا بهدف الناجح خليفة، وتمكنت غانا من إضافة هدف ثانٍ، وعادت ليبيا بهدف اللاعب محمد خميس.

في ركلات الترجيح، أخفق منتخب غانا في تسجيل ركلتين، بينما نجح لاعبا ليبيا الناجح خليفة وحامد الحمروني من تسجيل ركلتين لتنتهى المباراة بفوز ليبيا 2 /0.

يشار إلى أن ليبيا فازت في الدور الربع نهائي على بوركينا فاسو بنتيجة عريضة ستة أهداف مقابل هدف واحد، ومصر فازت على زامبيا 2/ 0.