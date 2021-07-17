ليبيا تلتقي مصر على كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 17 يوليو 2021, 10:33 صباحا
منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة. (إنترنت)

يسدل الستار، اليوم السبت، بنيجيريا على نهائيات بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة، بإقامة آخر مباراتين، المباراة الأولى لتحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، وتجمع منتخبي غانا وساحل العاج، ويعقبها مباراة التتويج بكأس البطولة، وتجمع منتخبا ليبيا ومصر.

وتأهلت ليبيا ومصر بعد فوزهما في مباراتي الدور النصف نهائي، مصر فازت على ساحل العاج بثلاثة أهداف مقابل هدف، وليبيا فازت على غانا بركلات الترجيح بهدفين لصفر، بعد أن انتهت المباراة فى زمنها الرسمي بالتعادل بهدفين لهدفين.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم غانا بهدف لصفر، وفي الشوط الثاني، عادل منتخب ليبيا بهدف الناجح خليفة، وتمكنت غانا من إضافة هدف ثانٍ، وعادت ليبيا بهدف اللاعب محمد خميس.

في ركلات الترجيح، أخفق منتخب غانا في تسجيل ركلتين، بينما نجح لاعبا ليبيا الناجح خليفة وحامد الحمروني من تسجيل ركلتين لتنتهى المباراة بفوز ليبيا 2 /0.

يشار إلى أن ليبيا فازت في الدور الربع نهائي على بوركينا فاسو بنتيجة عريضة ستة أهداف مقابل هدف واحد، ومصر فازت على زامبيا 2/ 0.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
الاتحاد يحسم دربي العاصمة ويعزز صدارته
رياضة محلية
قطار الدوري يدخل مرحلة الحسم في القمة والقاع
رياضة محلية
«الوكالة الأوروبية»: عدد الإصابات بكوفيد سيرتفع خمس مرات بحلول 1 أغسطس
دولى
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
«إير فرانس» تقترح إدماج المعلومات الصحية في تذاكر الركاب
اقتصاد
تبدل مراكز وهدف قاتل في الجولة الثامنة من الدوري الليبي
رياضة محلية
إدارة مدرسة ببني وليد تحمل أولياء أمور الطلبة مسؤولية حريق أتلف بعض فصولها
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
المندوبة الأميركية: الحل السياسي في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في ديسمبر
ليبيا
كوبيش يؤكد أمام مجلس الأمن أهمية إجراء الانتخابات ويحذر من «انزلاق ليبيا مجددا ...
ليبيا
تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما الفرق بين نظامي الدفع الرباعي في السيارات؟