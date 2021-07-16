الاتحاد يحسم دربي العاصمة ويعزز صدراته

لقطة من مباراة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، (أرشيفية: الإنترنت)

انتهت مباراة دربي العاصمة بين الأهلي طرابلس وضيفه فريق الاتحاد بفوز الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة اتسمت بالندية والفرص الضائعة وباللعب المفتوح.

وجاء هدف الاتحاد الأول من كرة مرتدة من حارس مرمى الأهلي محمد نشنوش في الدقيقة 39، استطاع معاذ عيسي استغلالها ليتقدم الاتحاد حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دخل لاعب الأهلي طرابلس أنيس سلتو بديلا لعبد الرحمن أبوسنينة، حيث استطاع البديل تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53.

وحانت بعد هدف التعديل فرص تسجيل للفريقين، وإن كان الاتحاد أكثر خطورة، حيث استطاع مهاجمه علي العامري إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71 ،وبه انتهى دربي العاصمة طرابلس بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف وسط أجواء من الروح الرياضية بين اللاعبيين

وبهذه النتيجة عزز الاتحاد صدرته برصيد 46 نقطة في المجموعة الثانية، وبقي الاهلي بـ 40 نقطة في الترتيب الثاني في هذه المجموعة، وبذلك اختتمت مباريات الاسبوع الثامن من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020 -2021.