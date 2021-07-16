قطار الدوري يدخل مرحلة الحسم في القمة والقاع

سلتو في هجوم الأهلي طرابلس أمام الوحدة. (الإنترنت)

تدخل مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «46» مرحلة جديدة من الحسم، مع الأسبوع الـ19، الذي انطلق الأربعاء، بعد أن كشفت لجنة المسابقات عن مواعيد المباريات بإقامة ثلاث مباريات، فعلى ملعب «أجدابيا» استضاف التعاون فريق «التحدي» مع المراقب الهادي اسويطي، وبملعب درنة حل «النصر» ضيفا على «دارنس» مع المراقب آدم شحات، وبملعب طرابلس تبارى «الوحدة» مع «الأولمبي» في حضور المراقب أحمد أبوشعالة.

قمة «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»

وأقيمت الخميس ثماني مباريات، فعلى ملعب صبراتة «رفيق» التقى «المدينة» والمراقب عادل الراعي، وبملعب مصراتة أقيم لقاء «الخمس» و«الاتحاد المصراتي»، وبملعب طرابلس أقيمت مباراتان، المباراة الأولى جمعت «المحلة» مع «السويحلي» والمراقب وحيد صالح، وأعقبها لقاء «أبوسليم» مع «الشط» والمراقب سعيد عياد، وبملعب شحات «الصداقة» التقى «الأنوار» والمراقب محمد الزلاوي، و«الأهلي بنغازي» حل ضيفا على «نجوم أجدابيا» والمراقب عاشور سليمان، وبملعب بنينا «الهلال» استضاف «الأخضر» والمراقب محمد عبدالله، و«شباب الجبل» حل ضيفا على «خليج سرت» والمراقب نصرالدين قرين، بينما تجرى، اليوم الجمعة، قمة جديدة في الكرة الليبية، وتجمع متصدري المجموعة الثانية، «الاتحاد»، برصيد 43 نقطة، ووصيفه «الأهلي طرابلس»، برصيد 40 نقطة، وهي القمة التي ستفض الشراكة بينهما بنسبة كبيرة.

ختام الأسبوع الـ18

وشهد الإثنين الماضي ختام مباريات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة بإقامة ثلاث مباريات في ملاعب البيضاء وبنغازي وطرابلس، ليدخل الدوري الليبي المراحل الأخيرة، وكل الأندية في المجموعتين تسعى لتحقيق نتائج إيجابية، رغم أن هناك اختلافا في مساعي الأندية، فهناك أندية تحاول بلوغ الدور الرباعي وأندية تحاول البقاء في الدوري الممتاز وأندية تحاول تفادي الهبوط قبل الجولات الأربع الأخيرة.

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«الأهلي بنغازي» في الصدارة

وترصد جريدة «الوسط» نتائج وترتيب مباريات الجولة الثامنة عشرة، ففي المجموعة الأولى فاز «الأهلي بنغازي» على «شباب الجبل»، حيث عزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، برصيد 47 نقطة، بعد خسارته في الجولة السابقة من «أخضر» البيضاء، كما عزز فريق «الأخضر» رصيده من النقاط إلى 45 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر «الأهلي بنغازي»، ليظل الصراع قائما بينهما ويظل تبادل المراكز بين «الهلال و«النصر بين الثالث والرابع، رغم أنهم متساويان في كل شيء ولكن تعادل «الهلال» أمام «الصداقة» أربك حساباته، وكذلك «النصر»، فالهلال حاليا في المركز الثالث بـ42 نقطة و«النصر» في المركز الرابع بـ42 نقطة.

الاتحاد المصراتي

أما المجموعة الثانية فخسر «الاتحاد» أمام «أبوسليم»، ليدفع «الأهلي طرابلس» لمنافسته على القمة أكثر، خصوصاً بعد فوز الأخير على فريق «الوحدة»، ليقلص الفارق، حيث أصبح الفارق بينهما ثلاث نقاط فقط، ومباراة دربي العاصمة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» ستحدد بطل المجموعة الثانية بشكل كبير، في الوقت نفسه مني «الاتحاد المصراتي» بالخسارة الثالثة، وكان في مرحلة الذهاب من الفرق الجيدة، التي حققت نتائج قوية، بعكس فريق «الأولمبي»، فلم يحقق في مرحلة الذهاب نتائج جيدة، لكن في مرحلة الإياب حقق العلامة الكاملة في ست مباريات، وأصبح رصيده حاليا 29 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

نتائج المجموعتين

جاءت نتائج المجموعة الأولى لتشهد فوز التحدي على نجوم أجدابيا 2-1، وتعادل الأنوار مع دارنس 1-1، وفوز النصر على التعاون 3-1، وتعادل الهلال مع الصداقة 1-1، وخسارة شباب الجبل من الأهلي بنغازي 1-2، وفوز الأخضر على خليج سرت 2-صفر، بينما جاءت نتائج المجموعة الثانية لتشهد فوز الأولمبي على الاتحاد المصراتي 3-1، وأبوسليم على الاتحاد 1-صفر، والأهلي طرابلس على الوحدة 2-صفر، بينما تعادل المدينة مع الخمس صفر-صفر، وفاز السويحلي على رفيق 2-1، والمحلة على الشط 1-صفر.

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الترتيب العام

في المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي 47 نقطة - الأخضر 45 - الهلال 42 - النصر 42 - خليج سرت 25 - التحدي 21 - دارنس 17 - شباب الجبل 16 - الصداقة 14 - التعاون 10 - نجوم أجدابيا 10 - الأنوار 9.. أما المجموعة الثانية: الاتحاد 43 نقطة - الأهلي طرابلس 40 - الأولمبي 29 - الاتحاد المصراتي 27 - السويحلي 25 - أبوسليم 24 - المحلة 21 - الخمس 20 - المدينة 19 - الوحدة 15 - الشط 14 - رفيق 14.

أهداف الأسبوع

شهد الأسبوع تسجيل 27 هدفا، في المجموعة الأولى 16 هدفا والمجموعة الثانية 11 هدفا، ليصل مجموعة الأهداف حتى الأسبوع السابع إياب 447 هدفا، وبات هداف الدوري الليبي حتى الأسبوع الـ18 لاعب الهلال فيصل البدري، برصيد عشرة أهداف وأنس المصراتي من الهلال أيضا تسعة أهداف، كما شهد نفس الأسبوع تسجيل هدف عالمي وأجمل هدف في الدوري الليبي هذا الموسم من المحترف البنيني لفريق الأخضر أرسين لوكو في مرمى فريق خليج سرت الذي سجل هدفا بتسديدة قوية قبل خط الوسط عندما شاهد حارس مرمى خليج سرت متقدما، وقد تساويا الهلال والنصر في كل شيء لكن المواجهات المباشرة بينهما لصالح الهلال (1-1) و (1-0)، وبالتالي في الترتيب الموقت بعد 18 جولة الهلال ثالثا والنصر رابعا.