توضيح مهم من قناة «الوسط» بخصوص بث مباريات الدوري

توجهت إدارة قناة «الوسط» إلى الجهات المسؤولة عن الاعلام والرياضة في ليبيا بلفت نظرها إلى كونها تمتلك بمقتضى تعاقد رسمي رفقة المؤسسة الليبية للإعلام الحقوق الحصرية للبث المباشر لمقابلات كرة القدم للدوري الليبي الممتاز ودوري الكأس وتصفيات صعود الدرجة الأولى، رفقة القنوات المملوكة للدولة فقط والممنوحة لها من قبل الاتحاد العام الليبي لكرة القدم بناء على عقد رسمي موثق.



وأضافت القناة في بيان أنه «إثر علمها بتمكين قنوات تلفزيونية أخرى من نفس تلك الحقوق وفي خرق فادح للالتزامات التعاقدية، فإنها إذ تندد بتلك التصرفات غير المسؤولة فهي تحمل كل طرف مسؤوليته عن تلك الخروقات وتحتفظ بحقها القانوني الكامل للقيام بالتتبعات القضائية التي يكفلها القانون لاسترداد الحقوق والمحافظة عليها».