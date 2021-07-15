توضيح مهم من قناة «الوسط» بخصوص بث مباريات الدوري

توجهت إدارة قناة «الوسط» إلى الجهات المسؤولة عن الاعلام والرياضة في ليبيا بلفت نظرها إلى كونها تمتلك بمقتضى تعاقد رسمي رفقة المؤسسة الليبية للإعلام الحقوق الحصرية للبث المباشر لمقابلات كرة القدم للدوري الليبي الممتاز ودوري الكأس وتصفيات صعود الدرجة الأولى، رفقة القنوات المملوكة للدولة فقط والممنوحة لها من قبل الاتحاد العام الليبي لكرة القدم بناء على عقد رسمي موثق.
وأضافت القناة في بيان أنه «إثر علمها بتمكين قنوات تلفزيونية أخرى من نفس تلك الحقوق وفي خرق فادح للالتزامات التعاقدية، فإنها إذ تندد بتلك التصرفات غير المسؤولة فهي تحمل كل طرف مسؤوليته عن تلك الخروقات وتحتفظ بحقها القانوني الكامل للقيام بالتتبعات القضائية التي يكفلها القانون لاسترداد الحقوق والمحافظة عليها».