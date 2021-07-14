العربي يودع عالمية الشطرنج أمام بطل روسيا

أبوبكر العربي. (فيسبوك)

أنهى بطل ليبيا للشطرنج أبوبكر العربي تصنيف 2307 مشاركته في بطولة العالم للشطرنج التي تواصلت في روسيا من المرحلة الأولى للبطولة، بعد خسارته لمباراتيه أمام الروسي ألكسندر موتوليف تصنيف 2639 بطل أوروبا السابق، بعد أداء جيد للعربي فى المباراتين.

وجاءت بقية نتائج لاعبي الشطرنج العرب المشاركين في المحفل العالمى لتشهد تأهل المصري باسم أمين والإماراتي سالم عبدالرحمن، لعدم خوضهما المنافسة في المرحلة الأولى.

ويقام، اليوم الأربعاء، لقاء اليمني بشير القديمي أمام الإيراني أمين طبطباتي وأيضًا المصري أحمد عدلي أمام مواطنه هشام عبدالرحمن والجزائري بلال بالحسن أمام الأرميني جابزيان والمصري أدهم فوزي أمام الروسي اليكسيف.

وغادر المنافسة المصري عصام الجندي والسوري بشير عيتي والعراقي علي صالح والمغربي محمد تيسير والإماراتي عمر نعمان والأردني سامي حضر واللبناني أنطوين قسيس، وتعذر مشاركة التونسي أمير الزعايبي.

باسم أمين. (فيسبوك)