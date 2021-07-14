الرقابة الإدارية تتجه لتوقيف أحد قيادات اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 14 يوليو 2021, 02:42 مساء
شعار اللجنة الأولمبية الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، من مصادرها أن الرقابة الإدارية بصدد إصدار قرار بتوقيف أحد قيادات اللجنة الأولمبية الليبية، على خلفية رسالة سبق وأن وجهها للعاملين في اللجنة الأولمبية، يطالب فيها بعدم التعامل مع جهاز الرقابة الإدارية، وهي سلطة تشريعية وقانونية عليا في الدولة الليبية، ولها صلاحيات قانونية.

وتشهد اللجنة الأولمبية الليبية خلافات عميقة بين عدد من أعضائها، بعد إسقاط النائب الأول محسن السباعي، وعضو مجلس الإدارة عادل قريش، وبعد صدور قرار قضائي، مُنعت اللجنة الأولمبية الليبية من عقد جمعيتها العمومية، أمس الثلاثاء، في سابقة لم تحدث من قبل.

وتلقت الرقابة الإدارية عدة شكاوى في بعض قيادات الأولمبية، على خلفية الصراع المحتدم بين رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، والنائب الثانى علي صابر من جانب، وبين النائب الأول محسن السباعي ورئيس اتحاد الرماية عادل قريش من جانب آخر.

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