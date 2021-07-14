رباعية في زامبيا تصعد بمنتخب ليبيا للصدارة في أفريقية القدم المصغرة

مباراة المنتخب الليبي أمام زامبيا في القدم المصغرة. (إنترنت)

حقق منتخب ليبيا، أمس الثلاثاء، فوزا عريضا على نظيره الزامبي بأربعة أهداف دون رد، الشوط الأول اكتمل بهدف لصفر، جاء بإمضاء اللاعب الناجح خليفة، وفي الشوط الثاني فرض المنتخب الليبي سيطرته، وأمطر شباك زامبيا بثلاثة أهداف جاءت بإمضاء اللاعبين أحمد أبوزيد ووسام الحجازي ومحمد خميس.

بهذا الفوز تصدر منتخب ليبيا المجموعة الأولى، برصيد سبع نقاط، من ثلاث مباريات، وجاء السنغال ثانيا، برصيد ست نقاط وثالثا نيجيريا بأربع نقاط وأخيرا زامبيا من دون نقاط.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، برصيد تسع نقاط، وجاءت ساحل العاج ثانيا، برصيد ست نقاط، وغانا ثالثا بأربع نقاط، وبوركينا فاسو رابعا، برصيد نقطة واحدة.