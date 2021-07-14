الطوير: دققوا في اختيارات حكام الدوري خلال الفترة المقبلة

عمر الطوير. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة القيد السابق بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عمر الطوير، في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن مباريات الدوري الممتاز لم تُحسم بعد في صدارة المجموعتين، وفي الفرق التي سوف تهبط إلى الدرجة الأدنى.

وأضاف الطوير، قائلًا: «في ظل تزايد حجم الأخطاء التحكيمية، فإن الأندية ترتجف خوفًا من المجهول المخيف، ولا تقبل أن تذهب طموحاتها بصافرة خاطئة في مهب الريح، لذا لجنة التحكيم العامة مطالبة أكثر من أي وقت بالتدقيق في اختياراتها لأطقم التحكيم».

واختتم الطوير، حديثه قائلًا: «لا بد من محاولة الملاءمة بين قدرات الحكم وإمكاناته الفعلية بالنظر لما أداره من مباريات خلال الأونة الأخيرة ووتيرة كل مباراة، تفاديًا لأي أخطاء كارثية قد تحدث».