الطوير: دققوا في اختيارات حكام الدوري خلال الفترة المقبلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 14 يوليو 2021, 12:49 مساء
عمر الطوير. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة القيد السابق بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عمر الطوير، في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن مباريات الدوري الممتاز لم تُحسم بعد في صدارة المجموعتين، وفي الفرق التي سوف تهبط إلى الدرجة الأدنى.

وأضاف الطوير، قائلًا: «في ظل تزايد حجم الأخطاء التحكيمية، فإن الأندية ترتجف خوفًا من المجهول المخيف، ولا تقبل أن تذهب طموحاتها بصافرة خاطئة في مهب الريح، لذا لجنة التحكيم العامة مطالبة أكثر من أي وقت بالتدقيق في اختياراتها لأطقم التحكيم».

واختتم الطوير، حديثه قائلًا: «لا بد من محاولة الملاءمة بين قدرات الحكم وإمكاناته الفعلية بالنظر لما أداره من مباريات خلال الأونة الأخيرة ووتيرة كل مباراة، تفاديًا لأي أخطاء كارثية قد تحدث».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
بايدن: حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة هي أهم «اختبار في زمننا»
دولى
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب بديل عن القهوة لخسارة الوزن