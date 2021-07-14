التعاون يستضيف التحدي.. الوحدة يواجه الأولمبي.. النصر ضيف دارنس في الأسبوع الـ19 من الدوري الليبي

مباراة التحدي أمام نجوم أجدابيا. (صفحة نادي التحدي عبر فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم، والتي ستنطلق، اليوم الأربعاء، بإقامة ثلاث مباريات.

على ملعب أجدابيا التعاون يستضيف التحدي والمراقب الهادي اسويطي، وبملعب درنة النصر يحل ضيفا على دارنس والمراقب آدم شحات، وبملعب طرابلس الوحدة يتبارى مع الأولمبي والمراقب أحمد أبوشعالة.

والخميس تقام ثماني مباريات بملعب صبراتة رفيق يلتقي المدينة والمراقب عادل الراعي، وبملعب مصراتة لقاء الخمس والاتحاد المصراتي، وبملعب طرابلس تقام مباراتان، المباراة الأولى تجمع المحلة مع السويحلي والمراقب وحيد صالح، ويعقبها لقاء أبوسليم مع الشط والمراقب سعيد عياد.

وبملعب شحات الصداقة يلتقي الأنوار والمراقب محمد الزلاوي، والأهلي بنغازي يحل ضيفا على نجوم أجدابيا والمراقب عاشور سليمان، وبملعب بنينا الهلال يستضيف الأخضر والمراقب محمد عبدالله، وشباب الجبل يحل ضيفا على خليج سرت والمراقب نصرالدين قرين.