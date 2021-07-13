ميودراغ يتسلم «الأهلي بنغازي»

ميودراغ مع السعيطي في مهمة تسلم تدريب الأهلي بنغازي. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

وقع، أمس الإثنين، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي، عقدًا مع المدرب الجديد للفريق الأول، الصربي ميودراغ يشيتش؛ لتولي مهمة الإشراف على تدريب فريق كرة القدم خلفًا لمواطنه ديجان أرسوف الذي فسخ عقده مع إدارة النادي لظروف خاصة.

وسيباشر المدرب الجديد مهامه رسميًّا بداية من اليوم الثلاثاء برفقة مساعده سردان، وكان المدرب الصربي وصل أمس الإثنين مدينة بنغازي.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي يتواجد حاليًا في المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 47 نقطة.

سبق ودرب ميودراغ أندية ليبية كالتحدي والاتحاد، وأندية عربية كالاتفاق والصفاقسي والعربي الكويتي، وآخر محطاته مع الإسماعيلي المصري في العام 2019.

أشهر الأندية التي دربها في مسيرته كان ناديه العريق بارتيزان بيلغراد الصربي.

ميودراغ مع السعيطي. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

ميودراغ مع السعيطي أثناء التوقيع. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

ميودراغ مع السعيطي أثناء التوقيع. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)