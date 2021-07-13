«الأهلي طرابلس» يتوج بكأس ليبيا لكرة اليد

الأهلي طرابلس يحمل كأس كرة اليد. (فيسبوك)

توج اليوم الثلاثاء فريق «الأهلي طرابلس» بكأس ليبيا لكرة اليد للمرة الثالثة، بعد فوزه على فريق «الهلال» بنتيجة (29 - 21) في المباراة النهائية التي أُقيمت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

سبق وأن توج «الأهلي طرابلس» قبل ثلاثة أيام بدرع بطولة الدوري الليبي لكرة اليد، ليحصد هذا الموسم ثنائية الدوري والكأس لكرة اليد.

يشار إلى أن هذا الموسم هو موسم استثنائي للألعاب الجماعية في نادي «الأهلي طرابلس»، حيث تم حصد جميع البطولات في كرة اليد والسلة والطائرة (كبار وفئات سنية مختلفة)، بالإضافة إلى كرة القدم للفئات السنية، والدراجات والشطرانج أي ما يقرب من 36 كأساً في خزائن «الأهلي طرابلس» هذا الموسم.

الأهلي طرابلس يحمل درع دوري كرة اليد. (فيسبوك)