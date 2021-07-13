«بوابة الوسط» ترصد إحصاءات الأسبوع الناري في الدوري الليبي

مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

اختتمت أمس الإثنين مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات في ملاعب البيضاء وبنغازي وطرابلس، ليدخل الدوري الليبي المراحل الأخيرة وكل الأندية في المجموعتين تسعى لتحقيق نتائج إيجابية رغم أن هناك اختلافًا في مساعي الأندية، فهناك أندية تحاول بلوغ الدور الرباعي وأندية تحاول البقاء في الدوري الممتاز وأندية تحاول تفادي الهبوط قبل الجولات الأربع الأخيرة.

وقد رصدت «بوابة الوسط» نتائج وترتيب مباريات الجولة الثامنة عشرة، ففي المجموعة الأولى فاز «الأهلي بنغازي» على «شباب الجبل»، حيث عزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، برصيد 47 نقطة، بعد خسارته في الجولة السابقة من «أخضر» البيضاء، كما عزز فريق «الأخضر» رصيده من النقاط إلى 45 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر «الأهلي بنغازي»، ليظل الصراع قائمًا بينهما ويظل تبادل المراكز بين «الهلال و«النصر بين الثالث والرابع، رغم أنهم متساويان في كل شيء ولكن تعادل «الهلال» أمام «الصداقة» أربك حساباته، وكذلك «النصر»، فالهلال حاليًا في المركز الثالث بـ42 نقطة و«النصر» في المركز الرابع بـ42 نقطة.

أما المجموعة الثانية فخسر «الاتحاد» أمام «أبوسليم»، ليدفع «الأهلي طرابلس» لمنافسته على القمة أكثر، خصوصًا بعد فوز الأخير على فريق «الوحدة»، ليقلص الفارق، حيث أصبح الفارق بينهما ثلاث نقاط فقط، ومباراة دربي العاصمة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» ستحدد بطل المجموعة الثانية بشكل كبير.

في الوقت نفسه مني «الاتحاد المصراتي» بالخسارة الثالثة، وكان في مرحلة الذهاب من الفرق الجيدة، التي حققت نتائج قوية، بعكس فريق «الأولمبي»، فلم يحقق في مرحلة الذهاب نتائج جيدة، لكن في مرحلة الإياب حقق العلامة الكاملة في ست مباريات، وأصبح رصيده حاليًا 29 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

المجموعة الأولى

التحدي × نجوم أجدابيا: 2-1

الأنوار × دارنس: 1-1

النصر × التعاون: 3-1

الهلال × الصداقة: 1-1

شباب الجبل × الأهلي بنغازي: 1-2

الأخضر × خليج سرت: 2- صفر

المجموعة الثانية

الأولمبي × الاتحاد المصراتي: 3-1

أبوسليم × الاتحاد: 1-صفر

الأهلي طرابلس × الوحدة: 2- صفر

المدينة × الخمس: صفر - صفر

السويحلي × رفيق: 2-1

المحلة × الشط: 1- صفر .

ترتيب المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي 47 نقطة - الأخضر 45 - الهلال 42 - النصر 42 - خليج سرت 25 - التحدي 21 - دارنس 17 - شباب الجبل 16 - الصداقة 14 - التعاون 10 - نجوم أجدابيا 10 - الأنوار 9.

المجموعة الثانية

الاتحاد 43 نقطة - الأهلي طرابلس 40 - الأولمبي 29 - الاتحاد المصراتي 27 - السويحلي 25 - أبوسليم 24 - المحلة 21 - الخمس 20 - المدينة 19 - الوحدة 15 - الشط 14 - رفيق 14.

أهداف الأسبوع

شهدا الأسبوع تسجيل 27 هدفًا في المجموعة الأولى 16 هدفًا والمجموعة الثانية 11 هدفًا، ليصل مجموعة الأهداف حتى الأسبوع السابع إياب 447 هدفًا.

هداف الدوري الليبي حتى الآن لاعب الهلال فيصل البدري برصيد 10 أهداف وأنس المصراتي من الهلال أيضًا 9 أهداف.

شهد هذا الأسبوع تسجيل هدف عالمي وأجمل هدف في الدوري الليبي هذا الموسم من المحترف البنيني لفريق الأخضر أرسين لوكو في مرمى فريق خليج سرت الذي سجل هدفًا بتسديدة قوية قبل خط الوسط عندما شاهد حارس مرمى خليج سرت متقدمًا.

الهلال والنصر تساويا في كل شيء لكن المواجهات المباشرة بينهما لصالح الهلال (1-1) و (1-0) وبالتالي في الترتيب الموقت بعد 18 جولة الهلال ثالث والنصر رابع.

«الأخضر» في مرحلة الإياب حصد نتائج مبارياته بالفوز على «شباب الجبل» و«نجوم أجدابيا» و«التحدي» و«الأهلي بنغازي» و«خليج سرت»، و«الأخضر» أصبح رصيده من النقاط 45 نقطة في المركز الثاني.

فريق الاتحاد المصراتي مني خلال الجولات الأخيرة بثلاث خسائر جعلته يفقد المركز الثالث في المجموعة الثانية.

الشط مني بالخسارة رقم 12 هذا الموسم و4 فوز و2 تعادل وهو حاليا في المركز قبل الأخير في المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة.