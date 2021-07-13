الأخضر يعزز والصداقة يخطف والمحلة يعمق في منافسات الدوري الليبي

مباراة الأخضر وخليج سرت. (صفحة الأخضر عبر فيسبوك)

اختتمت، أمس الإثنين، مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم، بإقامة آخر ثلاث مباريات، فعلى ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء عزز فريق الأخضر موقعه ورصيده من النقاط بعد فوزه على فريق خليج سرت بثنائية، سجل الهدف الأول أحمد سعد في الدقيقة 26، والمحترف البنيني لوكو الذي سجل هدفًا من أجمل الأهداف في الدوري الليبي بتسديدة قوية من قبل منتصف الملعب عندما وجد حارس مرمى خليج سرت متقدمًا عن مرماه في الدقيقة 80 .

بهذه النتيجة وصل فريق الأخضر إلى النقطة 45 في المركز الثاني في المجموعة الأولى، وخليج سرت بقي بنفس رصيده السابق عند 25 نقطة.

وفي ملعب بنينا، بعد أن كان فريق الهلال متقدمًا على فريق الصداقة بهدف مصطفى التاجوري، الذي جاء في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول تحصل فريق الصداقة على ركلة جزاء في الوقت البديل بالدقيقة 91، وسجل منها هدف التعادل للصداقة بواسطة أحمد الحاسي، وبهذا التعادل أربك حسابات فريق الهلال في السباق نحو الحصول على إحدى أوراق التأهل للدوري الرباعي، الهلال وصل إلى النقطة 42، والصداقة وصل إلى النقطة 14.

المباراة الأخيرة في الأسبوع أُقيمت بملعب طرابلس وجمعت فريقي المحلة والشط في مباراة الفرص الضائعة، حيث استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 87 من الوقت الرسمي للمباراة، حتى خطف مهاجم فريق المحلة عبد الرحمن الحراري، البديل، هدف الفوز على الشط ليعمق بهذا الهدف جراح الشط والخسارة الثانية عشرة هذا الموسم.

الفوز منح المحلة النقطة 21، بينما بقي الشط بنفس رصيده السابق 14 نقطة في المركز قبل الأخير.