الأهلي طرابلس يضيق الخناق على الاتحاد في قمة الدوري الليبي

مباراة الأهلي طرابلس والوحدة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

شهدت مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة ومتنوعة في عدة ملاعب.

النصر× التعاون

على ملعب شهداء بنينا، استطاع فريق النصر الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجّل للنصر ثنائية إسلام الغنائي والثالث للمحترف الموريتاني ديلاي، بينما سجّل للتعاون فرج عبدالحفيظ من علامة الجزاء، بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 42 نقطة، بينما بقي التعاون برصيده السابق نفسه 10 نقاط.

الأنوار×دارنس

في ملعب الأبيار، تعادل الأنوار مع دارنس بهدف، سجّل للأنوار المحترف دوقو برايس، وسجل لدارنس بلال بن إبراهيم، بهذه النتيجة أضاف كلا الفريقين نقطة، ليصبح الأنوار9 نقاط، ودارنس 17 نقطة.

الأهلي بنغازي×شباب الجبل

في ملعب شيخ الشهداء، عاد الأهلي بنغازي بثلاثة نقاط ثمينة، بعد فوزه على شباب الجبل، بهدفين مقابل هدف، بادر شباب الجبل بالتسجيل عن طريق أنس الورفلي، وعدل للأهلي بنغازي عبدالله العرفي من ركلة جزاء، وأضاف الثاني أبوبكر أبوعقيلة، ليعزز الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 47 نقطة، أما شباب الجبل فرصيده 16 نقطة.

المدينة×الخمس

على ملعب طرابلس، أقيمت مباراتان، الأولى جمعت المدينة والخمس، وانتهت بالتعادل السلبي، ويصبح المدينة 19 نقطة، والخمس 20 نقطة.

الأهلي طرابلس×الوحدة

أما الثانية فجمعت الأهلي طرابلس والوحدة، وفاز الأهلي طرابلس بهدفين دون رد، سجل للأهلي عبدالرحمن أبوسنينة ومحمد الغنودي، وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء للاعب الوحدة عاطف علي.

بهذه النتيجة رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الاتحاد، في المجموعة الثانية، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة دربي طرابلس بين الأهلي طرابلس والاتحاد، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر، أما فريق الوحدة فرصيده بات 15 نقطة.