الأهلي طرابلس يفوز على الوحدة بهدفين ويصل للنقطة 40 في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 10:12 مساء
مباراة الأهلي طرابلس والوحدة. (قناة الوسط)

فاز الأهلي طرابلس بهدفين على الوحدة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم.
 
بذلك يطارد الأهلي طرابلس في المجموعة الثانية منافسه الاتحاد، الذي تلقى أمس السبت، أول خسارة له أمام أبوسليم بهدف، سجله المعتصم أبو شناف، في أول خسارة يتجرعها الاتحاد هذا الموسم.

بهذه النتيجة رفع أبوسليم رصيده إلى 24 نقطة محتلًا المركز الخامس في المجموعة الثانية، بينما بقي الاتحاد بنفس رصيده السابق 43 نقطة في المركز الأول، وهي النتيجة التي تخدم منافس الاتحاد ووصيف المجموعة الأهلي طرابلس الذي رفع رصيده إلى 40 نقطة متخلفا عن الاتحاد بثلاث نقاط فقط.

ويمكن متابعة البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي طرابلس والوحدة على قناة الوسط «Wtv».

 

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