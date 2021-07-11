ليبيا تلتقي السنغال ونيجيريا مع جيبوتي فى «أفريقية القدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 11 يوليو 2021, 06:24 مساء
منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة. (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل على ملاعب نيجيريا، بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة، واليوم الأحد، تقام مباراتان، منتخب ليبيا بنقطة واحدة في رصيده بتعادله فى الافتتاح مع نيجيريا دون أهداف، يلتقي مع متصدر المجموعة منتخب السنغال، برصيد ست نقاط من مباراتين، ويعقبها مباراة نيجيريا مع  جيبوتي.

وفي بقية مباريات منتخب ليبيا، غدًا الإثنين، يلتقي جيبوتي، والثلاثاء يواجه زامبيا.

يشار إلى أن بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغره، تقام بمشاركة 10 فرق موزعة على مجموعتين، في المرحلة الأولى، تتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى إلى المرحلة الثانية التى ستقام بنظام خروج المغلوب.

مفكرة النتائج
ليبيا 0×0 نيجيريا
مصر 3×1غانا
غانا 3×3 بوركينا فاسو
السنغال 3×2 زامبيا
السنغال 3×2 نيجيريا

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