الآن: المدينة 0 - 0 الخمس في الدوري الليبي.. بث مباشر على قناة الوسط «Wtv»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 06:18 مساء

يلتقي فريق المدينة مع نظيره الخمس، ضمن ست مباريات، تقام اليوم الأحد، في الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ويراقب المباراة لطفي بللو.

المدينة في المركز الثامن بالمجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، والخمس في السابع بـ19 نقطة.

وتقام أيضا مباريات، «شباب الجبل» مع «الأهلي بنغازي» على ملعب البيضا، وبملعب الأبيار «دارنس» يحل ضيفًا على «الأنوار»، وبملعب بنينا يستضيف «النصر» فريق «التعاون»، وبملعب طرابلس، تقام مباراتان، الأولى، تجمع «المدينة» مع «الخمس»، ويعقبها لقاء «الأهلي طرابلس» مع «الوحدة»، وبملعب زليتن يجمع اللقاء «السويحلي» مع «رفيق».

ويمكن متابعة البث الحي والمباشر لمباراة المدينة والخمس على قناة الوسط «Wtv».

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