الأولمبي يواصل الانتصارات والتحدي في استفاقة وأبوسليم يخدم الأهلي طرابلس بإسقاط الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 11 يوليو 2021, 05:32 مساء
مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

افتتح أمس السبت مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، فعلى ملعب شهداء بنينا استطاع فريق التحدي الفوز على نجوم أجدابيا بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية التحدي محمد المنصوري وأحمد المكاري وسجل للنجوم حسين العقوري.

بذلك رفع فريق التحدي رصيده إلى 22 نقطة، محتلًا المركز السادس في المجموعة الأولى، بينما بقي فريق نجوم أجدابيا برصيد 10 نقاط، في المركز قبل الأخير.

وفي ملعب الزاوية واصل فريق الأولمبي نتائجه الجيدة في مرحلة الإياب، وفاز على الاتحاد المصراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للأولمبي كل من مؤيد القمودي وعبد المعين خماج وطارق ابشارة، وسجل للاتحاد المصراتي رويد بن حامد.

الأولمبي رفع رصيده إلى 29 نقطة محتلًا المركز الثالث في المجموعة الثانية، بينما بات الاتحاد المصراتي برصيد 27 نقطة في المركز الرابع.

في ملعب طرابلس، فاز أبوسليم على الاتحاد بهدف، سجله المعتصم أبو شناف، وهي أول خسارة يتجرعها فريق الاتحاد هذا الموسم.

بهذه النتيجة رفع أبوسليم رصيده إلى 24 نقطة محتلًا المركز الخامس في المجموعة الثانية، بينما بقي الاتحاد بنفس رصيده السابق 43 نقطة في المركز الأول، وهي النتيجة التي تخدم منافس الاتحاد ووصيف المجموعة الأهلي طرابلس.

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