الأهلي طرابلس والهلال في نهائي بطولة ليبيا لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 10 يوليو 2021, 05:05 مساء
مواجهة جديدة بين الأهلي طرابلس والهلال في كرة اليد. (فيسبوك)

تقام مساء اليوم السبت المباراة النهائية في بطولة الدوري الليبي لكرة اليد، وتجمع الأهلي طرابلس بفريق الهلال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت ليبيا، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، كما يلتقي الأهلي طرابلس والهلال أيضا الأربعاء المقبل في نهائي كأس ليبيا، بعد انسحاب فريق المروج.
 
فريق الأهلي طرابلس تأهل إلى المباراة النهائية على حساب اتحاد الشرطة بنتيجة (22/30)، وتأهل الهلال على حساب الجزيرة بنتيجة (35/36).

ويسبق المباراة النهائية مباراة ترتيبية على المركزين الثالث والرابع بين اتحاد الشرطة والجزيرة، وتقام في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

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